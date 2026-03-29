تطورات: تطبيق قرار تقليل الوقود للسيارات الحكومية ضمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:19 مساءً - في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، كشفت مصادر مطلعة عن بدء تفعيل قرار تقليل مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، بعد إرسال إخطارات رسمية إلى جميع الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي.

وأكدت المصادر أن القرار دخل حيز التنفيذ الفعلي، مع التشديد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيقه فورًا، ضمن خطة أوسع تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الأعباء المالية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تقليل 30% من مخصص الوقود للسيارات الحكومية

ويعد هذا الإجراء جزءًا من حزمة قرارات حكومية تهدف إلى تقليل استهلاك الموارد البترولية، خاصة السولار، حيث تشمل الخطة أيضًا إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للطاقة لمدة شهرين.

كما أعلن رئيس الوزراء عن تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص، بحيث يكون يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل، بدءًا من الشهر المقبل، في خطوة تستهدف تقليل التنقل وخفض استهلاك الوقود والكهرباء.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة ترشيد مؤقتة، سيتم تقييمها دوريًا وفقًا لمستجدات الأوضاع الاقتصادية، مع الحرص على عدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

انخفاض أسعار الطماطم في مصر تدريجيًا

وفي سياق متصل، طمأن مصطفى مدبولي المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الطماطم، مؤكدًا أن الأزمة التي شهدتها الأسواق مؤخرًا تم احتواؤها، وأوضح أن سعر الكيلو يتراوح حاليًا بين 15 و20 جنيهًا، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي للأزمة كان تراجع المعروض لفترة مؤقتة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن التنسيق مع التجار، خاصة في سوق العبور، ساهم في إعادة التوازن للسوق.

وتعكس هذه التطورات جهود الحكومة في السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، بالتوازي مع تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحافظ على توازن الأسواق.