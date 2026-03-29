3500 طن مساعدات إنسانية.. إطلاق قافلة ”زاد العزة”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:19 مساءً - أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم عن انطلاق القافلة رقم 166 من مشروع "زاد العزة .. من مصر إلى غزة"، وهي محمّلة بعدد كبير من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة، في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتنسيق وتقديم الدعم الإغاثي إلى سكان قطاع غزة.

استجابة لحالة الطقس السيئ التي يشهدها القطاع، شملت المساعدات الشتوية الأساسية مئات القطع من "الملابس"، نحو 3460 مشمعًا، أكثر من 1340 بطانية، وحوالي ألف خيمة لإيواء المتضررين، بهدف التخفيف من آثار موجة الأمطار الغزيرة والصقيع على الأهالي.

وحملت القافلة في رحلتها الـ 166 أكثر من 3500 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت نحو 1700 طن من السلال الغذائية والدقيق، وأكثر من 625 طنًا من المواد الإغاثية ومستلزمات العناية الشخصية، إضافة إلى أكثر من 1180 طنًا من المواد البترولية لدعم تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في القطاع.

معبر رفح يستقبل المرضي الفلسطينيين

عند معبر رفح من الجانب المصري، واصل الهلال الأحمر المصري جهوده في استقبال الدفعة الـ 26 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، مع مرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور لضمان سرعة تقديم الرعاية الطبية والإنسانية لهم.