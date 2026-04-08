اطّلع على قائمة غيابات الهلال ضد الخلود في مواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 04:22 مساءً - يستعد نادي الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي لمواجهة قوية أمام فريق الخلود، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

المباراة ستُقام مساء الأربعاء 8 أبريل 2026 على ملعب “المملكة أرينا” بالرياض، حيث يطمح الهلال لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على متصدر الدوري، بعد أن يحتل الفريق حالياً المركز الثاني برصيد 65 نقطة، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال ضد الخلود في الدوري السعودي

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى فيها الهلال للحفاظ على توازنه وتعزيز موقعه ضمن المنافسة على اللقب، بينما يطمح فريق الخلود لتحقيق نتيجة إيجابية تهدئ الضغط في جدول الترتيب.

الهلال يستعيد نجومه قبل مواجهة الخلود

سيشهد الهلال عودة لاعبين مهمين لتعزيز صفوف الفريق، وهماسالم الدوسري، الذي أصبح جاهزًا للمشاركة بعد التعافي من الإصابة، وسلطان مندش، الذي استأنف تدريباته الجماعية وأصبح متاحًا للمواجهة، وجود هذين اللاعبين يمنح الهلال خيارات هجومية إضافية، ويُعزز قدرة الفريق على تقديم أداء قوي أمام الخلود.

غيابات الهلال ضد الخلود

يعاني الفريق من غيابات مؤثرة بسبب الإصابات وقضايا جاهزية بعض اللاعبين، ما يجعل مهمة إنزاجي صعبة في اختيار التشكيل الأمثل. ومن أبرز الغائبين عن المباراة للاصابة حمد اليامي، وناصر الدوسري بالإضافة إلى سايمون بوابري كما يغيب ايضا يوسف أكتشيشيك، فيم ستكون مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما غير مؤكدة.