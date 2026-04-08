بدون تشفير وتقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة الهلال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 04:22 مساءً - نقدم لكم كيفية مشاهدة الهلال ضد نظيره الخلود، المقررة مساء اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في مرحلة حاسمة من بطولة الدوري السعودي التي تشهد تنافس كبير بين الفرق.

الزعيم يستضيف الخلود في المملكة أرينا

يستضيف نادي الهلال فريق الخلود على ملعبه "المملكة أرينا"، في لقاء يسعى من خلاله متصدر الدوري لمواصلة عروضه القوية، حيث حقق الفريق 3 انتصارات وتعادلين في آخر 5 مباريات خاضها، ويدخل الهلال اللقاء متسلحاً بنتيجة مباراة الذهاب التي حسمها لصالحه بنتيجة (3-1).

من جانبه، يدخل نادي الخلود المواجهة وهو في حالة فنية متراجعة مؤخراً، حيث حقق فوزاً واحداً وتعادلين مقابل خسارتين في لقاءاته الخمسة الأخيرة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل الدوري.

موعد مباراة الهلال ضد الخلود

07:00 مساء: بتوقيت القاهرة

08:00 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة، والدوحة، وعمان، وبغداد

09:00 مساءً: بتوقيت دبي، وأبوظبي.

كيفية مشاهدة مباراة الهلال ضد الخلود في الدوري السعودي

تُنقل أحداث المباراة التي ستجمع بين الهلال والخلود، حصرياً عبر شبكة قنوات ثمانيةالمالك لحقوق بث دوري روشن السعودي، كما يمكنكم مشاهدتها عبر تطبيق ثمانية للمتابعة عبر الإنترنت.