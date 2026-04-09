اطّلع على نتيجة مباراة ياريس سان جيرمان ضد ليفربول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 11:15 صباحاً - فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان سيطرته الكاملة وحقق فوزًا مستحقًا على حساب فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة 2-0، في مواجهة شهدت تفوقًا واضحًا للفريق الفرنسي على مدار شوطي اللقاء.

ملخص مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

بدأت المباراة بحذر تكتيكي، حيث اعتمد ليفربول على التراجع واللعب على المرتدات، في الوقت الذي سيطر فيه باريس سان جيرمان على الكرة وحاول اختراق الدفاع الإنجليزي عبر التمريرات القصيرة والتحركات المستمرة.

ونجح ديزيري دوي في فك الشفرة الدفاعية مبكرًا، بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 10 بتسديدة رائعة، ليمنح فريقه الأفضلية ويضع ليفربول تحت الضغط.

ورغم محاولات الريدز للعودة، إلا أنهم فشلوا في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى باريس خلال الشوط الأول، في ظل تنظيم دفاعي مميز وتألق واضح من حارس الفريق الفرنسي، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ملخص مباراة ياريس سان جيرمان ضد ليفربول الشوط الثاني

في الشوط الثاني، واصل باريس سان جيرمان تفوقه، واستغل المساحات في دفاع ليفربول، حيث تمكن خفيتشا كفاراتسخيليا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد مجهود فردي مميز، عزز به تقدم فريقه.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من لاعبي باريس، خاصة أشرف حكيمي الذي شكل خطورة مستمرة، بينما أهدر عثمان ديمبيلي أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية.

في المقابل، ظهر ليفربول بصورة باهتة هجوميًا، حيث لم ينجح في تهديد المرمى بالشكل الكافي، كما أثار قرار عدم مشاركة محمد صلاح الجدل، خاصة مع حاجة الفريق لحلول هجومية خلال اللقاء.

ورغم محاولات متأخرة من الريدز، إلا أن دفاع باريس سان جيرمان صمد حتى النهاية، ليحسم المواجهة بثنائية نظيفة، ويؤكد تفوقه في واحدة من أبرز مواجهات البطولة.