خبير تحكيمي يحسم الجدل.. هل تعرض كوبارسي وبرشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 11:15 صباحاً - قدم الخبير التحكيمي إيتورالدي جونزاليس قراءة فنية لأبرز الحالات الجدلية التي شهدتها مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بهدفين مقابل لا شيء، وذلك علي أرضية ملعب الاتلتي.

تقييم حالة طرد كوبارسي

توقف جونزاليس عند لقطة طرد المدافع الشاب باو كوبارسي، مؤكدًا أن القرار النهائي بإشهار البطاقة الحمراء كان صحيحًا، رغم أن الحكم لم يتخذ القرار مباشرة في البداية.

وأوضح أن زاوية الرؤية ربما لم تكن كافية للحكم داخل الملعب، لكن تدخل تقنية الفيديو كان حاسمًا لتصحيح القرار، باعتبار أن التدخل حرم المنافس من فرصة محققة للتسجيل.

جدل ركلة الجزاء في مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

كما تطرق الخبير التحكيمي إلى لقطة مطالبة أتلتيكو مدريد بركلة جزاء، بعد تسديدة من ناهول مولينا اصطدمت بيد كوبارسي داخل منطقة الجزاء.

وأشار جونزاليس إلى أن الكرة لم تكن تستحق احتساب ركلة جزاء، موضحًا أن اللمسة جاءت نتيجة انحراف الكرة بشكل طبيعي، حتى مع وجود الذراع في وضع مرتفع، وهو ما لا يستدعي تدخل الحكم أو احتساب مخالفة.