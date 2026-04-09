حالة الطقس اليوم الخميس 9 أبريل في مصر.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 02:19 مساءً - أعلنت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم الخميس 9 أبريل 2026، تشهد زيادة تدريجية في "درجات الحرارة" على معظم أنحاء البلاد، مع أجواء متقلبة بين برودة الصباح ودفء النهار.

حالة الطقس اليوم في مصر

من المتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، مائلة للبرودة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، يتحول تدريجيًا إلى مائل للحرارة وقد يصل إلى حار خلال فترة النهار في أغلب المناطق، بينما تعود الأجواء للاعتدال المائل للبرودة ليلًا.

وتظهر الرياح بشكل نشط وكثيف على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وتشمل مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة.

ظواهر جوية اليوم في مصر

تظهر شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 9 صباحًا، وتؤثر على مناطق "شمال البلاد" مرورًا بالقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل لحد الكثافة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تتوافر فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون بشكل متقطع على مدار اليوم، وتنشط السحب المنخفضة في مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها تساقط رذاذ خفيف على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات المصرية