حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 09:29 مساءً - توقع نتيجة مباراة العين ضد شباب الأهلي في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يتطلع عشاق الكرة الإماراتية إلى قمة كروية تجمع بين قطبي المنافسة، تُعد هذه المواجهة صراعاً مباشراً على النقاط،

يدخل نادي العين اللقاء بحالة فنية ممتازة، إذ حقق العلامة الكاملة بـ 5 انتصارات متتالية في آخر 5 مباريات له.

في المقابل، يمر فريق شباب الأهلي بفترة جيدة جداً أيضاً، حيث حقق 4 انتصارات مقابل تعادل وحيد في لقاءاته الخمسة الأخيرة.

يدخل العين المباراة على أرضه في "استاد هزاع بن زايد"، سعياً لتكرار تفوقه بعد حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة (1 - 0).

ويطمح الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز صدارته، بينما يأمل شباب الأهلي في رد الاعتبار وانتزاع نقاط المباراة من قلب دار الزين.

توقع نتيجة مباراة العين ضد شباب الأهلي

يرجح الذكاء الاصطناعي كفة الزعيم العيناوي بنسبة طفيفة نظراً لاستقرار نتائجه الأخيرة وتفوقه في لقاء الذهاب، وجاءت النسب كالتالي:

فوز العين: 41%

فوز شباب الأهلي: 34%

التعادل: 25%

النتيجة الأكثر توقعاً: 1 – 0 لصالح العين

لماذا يميل التوقع لصالح العين؟

السلسلة المثالية: حقق العين 5 انتصارات متتالية في آخر 5 مواجهات له، مما يعكس حالة فنية وذهنية مرتفعة جداً.

عامل الأرض: تقام المباراة على تستاد هزاع بن زايد،وهو معقل العين الذي يصعب تعثره فيه.

التفوق الذهني: فوز العين في لقاء الذهاب (1-0) يمنحه ثقة إضافية أمام منافسه المباشر.