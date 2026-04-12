الرئيس العراقى الجديد يتسلم رسميا مهام منصبه فى قصر بغداد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 04:23 مساءً - تسلم الرئيس العراقى نزار أميدي مهام منصبه رسمياً رئيساً لجمهورية العراق، وذلك خلال مراسم رئاسية أُقيمت اليوم الأحد في قصر بغداد.
واستُهلت المراسم بعزف السلام الجمهوري لجمهورية العراق، ثم استعرض الرئيس العراقي حرس الشرف في مشهد يعكس رمزية الدولة وهيبتها، بعدها عقد رئيس الجمهورية السابق الدكتور عبد اللطيف رشيد اجتماع مع الرئيس العراقى الجديد جرت خلاله مراسم التسليم والتسلّم.
وأشاد رئيس الجمهورية العراقى نزار اميدى، بالجهود التي بذلها الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد خلال فترة توليه المنصب، مثمناً دوره في خدمة العراق، ومؤكداً أن التداول السلمي للسلطة يمثل ركيزة أساسية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز استقرار الدولة.
من جانبه، أعرب الرئيس العراقى السابق عبد اللطيف جمال رشيد عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس الجديد في أداء مهامه الوطنية، بما يخدم مصالح العراق ويلبي تطلعات شعبه.
