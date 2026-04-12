طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

الرئيسية الارشيف أخبار مصرية

الرئيس العراقى الجديد يتسلم رسميا مهام منصبه فى قصر بغداد

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس العراقى الجديد يتسلم رسميا مهام منصبه فى قصر بغداد

الرئيس العراقى الجديد يتسلم رسميا مهام منصبه فى قصر بغداد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 04:23 مساءً - تسلم الرئيس العراقى نزار أميدي مهام منصبه رسمياً رئيساً لجمهورية العراق، وذلك خلال مراسم رئاسية أُقيمت اليوم الأحد في قصر بغداد.

 

 

واستُهلت المراسم بعزف السلام الجمهوري لجمهورية العراق، ثم استعرض الرئيس العراقي حرس الشرف في مشهد يعكس رمزية الدولة وهيبتها، بعدها عقد رئيس الجمهورية السابق الدكتور عبد اللطيف رشيد اجتماع مع الرئيس العراقى الجديد جرت خلاله مراسم التسليم والتسلّم.


وأشاد رئيس الجمهورية العراقى نزار اميدى، بالجهود التي بذلها الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد خلال فترة توليه المنصب، مثمناً دوره في خدمة العراق، ومؤكداً أن التداول السلمي للسلطة يمثل ركيزة أساسية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز استقرار الدولة.


من جانبه، أعرب الرئيس العراقى السابق عبد اللطيف جمال رشيد عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس الجديد في أداء مهامه الوطنية، بما يخدم مصالح العراق ويلبي تطلعات شعبه.

 

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

وزارة الصحة تعلق على حالة الحجاج المصريين: جميعهم بخير وحالتهم الصحية مستقرة

أخبار ذات صلة

0 تعليق