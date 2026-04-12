جيش الاحتلال يبدأ عملية برية فى جنوب لبنان للسيطرة على بلدة بنت جبيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 04:23 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية برية للتوغل في جنوب الأراضي اللبنانية، وتحديدا في بلدة بنت جبيل التي تعتبر رمزا لحزب الله اللبناني، وتلقب بـ"عاصمة المقاومة والتحرير".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات الاحتلال حاصرت البلدة، التي وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "المعقل الأخير" في خط منازل حزب الله الذي يُهدد المستوطنات الشمالية، قبل أيام، وبدأت العملية بهجمات مكثفة تهدف إلى تمهيد الطريق لتكثيف العمليات البرية.

ويتوقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تستغرق العملية عدة أيام لإتمام عملية السيطرة على القرية بالكامل، حيث تعمل خمس فرق (98، 36، 146، 162، و91) على ترسيخ وجودها في المنطقة. وتسعى القوات إلى السيطرة على "خط الدفاع المضاد للدبابات"، الممتد من ثمانية إلى عشرة كيلومترات من الحدود، وتستعد للبقاء لفترة أطول وفقًا لتوجيهات تل أبيب.