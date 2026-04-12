اطّلع على الآن مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 04:22 مساءً - يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره ماميلودي صنداونز، مساء اليوم الأحد 12 أبريل 2026، في مواجهة نارية ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يحتضنها ملعب حمادي العقربي برادس

غول أفريقيا يسعى لتأمين العبور أمام قوة صنداونز

يدخل الترجي اللقاء بطموح كبير من أجل تحقيق فوز مريح يسهل مأموريته قبل لقاء العودة في بريتوريا، مستنداً إلى حالة من الاستقرار والصلابة الدفاعية حيث لم يتلقَّ أي هزيمة في آخر 5 مباريات (انتصاران و3 تعادلات).

ويأمل شيخ الأندية التونسية في استغلال عاملي الأرض والجمهور لفك عقدة التعادلات الأخيرة التي سيطرت على مواجهاته المباشرة مع الفريق الجنوب أفريقي.

في المقابل، يحل ماميلودي صنداونز ضيفاً ثقيلاً على تونس بمعنويات مرتفعة، حيث لم يتلقَّ هو الآخر أي هزيمة في مبارياته الخمس الأخيرة (3 انتصارات وتعادلان).

ويسعى البرازيليون للخروج بنتيجة إيجابية من قلب رادس تعزز من فرصهم في الوصول للمباراة النهائية، خاصة أن تاريخ اللقاءات الأخيرة بين الفريقين يشهد توازناً كبيراً بـ 3 تعادلات وفوز وحيد لكل طرف.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وصنداونز

تُعد شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والرسمي لمباريات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة المرتبقة عبر قناة beIN Sports HD 2، مع تغطية شاملة واستوديو تحليلي خاص يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين.

كيفية مشاهدة مباراة الترجي ضد صنداونز

يمكن متابعة اللقاء الذي سجمع بي فريقي الترجي ضد صنداون عبر تطبيقbeIN CONNECT أو منصة TOD، اللذين يتيحان مشاهدة المباراة بجودة عالية عبر الإنترنت وفي أي وقت ومن أي مكان داخل نطاق الاشتراك.

معلق مباراة الترجي ضد صنداونز

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي عصام الشوالي، والذي سيتولى وصف مجريات اللقاء صوتياً لحظة بلحظة، في المواجهة القارية التي يديرها تحكيمياً الحكم مصطفى غربال.