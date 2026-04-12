مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية

ماذا حدث فوق بحر العرب؟ طائرة صغيرة تقترب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 04:22 مساءً - في أجواء هادئة فوق بحر العرب، كانت طائرة خفيفة يقودها الطيار السابق في الجيش البريطاني سام رذرفورد تحلق بسرعة تقارب 120 ميلاً في الساعة، برفقة مساعدته الطيارة شانج ونج، بينما كانت الموسيقى تصدح داخل قمرة القيادة عبر أغنية لفرقة ون دايركشن، في مشهد بدا أقرب إلى رحلة سياحية عادية منه إلى منطقة تشهد توتراً عسكرياً.

ماذا حدث فوق بحر العرب؟

لكن هذا الهدوء لم يدم طويلاً، إذ فجأة دوى نداء عبر جهاز اللاسلكي من القوات الأمريكية يطلب من الطائرة التعريف بنفسها، بعد اقترابها من منطقة نشاط عسكري دولي قرب مياه بحر العرب، ومع استمرار الرحلة جنوب إيران، بدأت التطورات تأخذ منحى أكثر حساسية مع دخول المنطقة في سياق عمليات عسكرية متصاعدة.

وبحسب ما رواه رذرفورد لاحقاً عبر مقطع مصور نشره على "إنستجرام"، ونقلته شبكة CNN، فقد رصدت طائرات عسكرية أمريكية من بينها مقاتلات متقدمة الطائرة الصغيرة وبدأت بمرافقتها جوياً، وسط حالة من الترقب نتيجة عدم نجاح التواصل اللاسلكي في البداية.

طائرة صغيرة تقترب من حاملة طائرات أمريكية

في تلك اللحظات، كانت حاملة الطائرات الأمريكية USS Abraham Lincoln تعمل في نطاق قريب، ما زاد من حساسية الموقف، خاصة أن الطائرة المدنية الصغيرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض مقارنة بالمسارات الجوية التجارية المعتادة.

ورذرفورد أوضح أن المشكلة الأساسية تمثلت في انقطاع الاتصال في البداية، ما دفع الطائرات المقاتلة إلى التعامل بحذر شديد، قبل أن يتم استعادة التواصل وتوضيح المسار، وخلال ذلك، طُلب من الطائرة تغيير اتجاهها لتفادي الاقتراب من مسار العمليات البحرية.

ومع استمرار التوتر لبضع دقائق، وجد الطيار نفسه أمام معادلة معقدة إما التوجه جنوباً نحو المحيط الهندي بما يحمله من مخاطر نقص الوقود، أو الانحراف شمالاً نحو مناطق غير مصرح بالتحليق فوقها، وفي النهاية تم التوصل إلى حل وسط يضمن استمرار الرحلة دون تهديد لأي طرف.

