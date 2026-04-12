التنمية المحلية: تنسيق مع مديريات الأمن لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 04:23 مساءً - كشف مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية والبيئة، في تصريحات خاصة، عن صدور توجيهات مشددة من الدكتورة منال عوض للمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

وأكد المصدر أن الوزارة وضعت خطة أمنية ورقابية متكاملة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لتأمين الكنائس ودور العبادة، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية والمتنزهات العامة لضمان مرور الاحتفالات بسلام.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو حماية المواطن المصري وتوفير كافة سبل الراحة له ليحتفل بالأعياد في أجواء من الطمأنينة، مشيراً إلى أن غرف العمليات ستعمل على مدار الساعة لرصد أي طارئ والتعامل معه فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.