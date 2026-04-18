اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 12:33 مساءً - تتجه أنظار محبي الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026 نحو ملعب «استاد توتنهام هوتسبير»، حيث يستضيف نادي توتنهام نظيره برايتون ضمن منافسات الجولة 33 من البريميرليج لموسم 2025-2026.

موقف توتنهام وبرايتون قبل اللقاء

يدخل السبيرز المواجهة بذكريات لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، ويقدم توتنهام أداءً قوياً في الآونة الأخيرة، حيث حقق 4 انتصارات مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مباريات خاضها.

على الجانب الآخر، يسعى برايتون لتحسين نتائجه والعودة لسكة الانتصارات، إذ حقق الفريق فوزاً واحداً وتعادلاً مقابل 3 هزائم في لقاءاته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد برايتون

تُنقل أحداث المباراة التي ستجمع بين السبيرز وفريق برايتون حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، القناة الناقلة للدوري الإنجليزي في المنطقة، عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيتولى المعلق علي محمد علي مهمة التعليق والوصف التفصيلي للمباراة.

كيفية مشاهدة مباراة توتنهام ضد برايتون عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر لمباراةتوتنهام ضد برايتون عبر الإنترنت من خلال منصة beIN Connect" أو منصة TOD التابعة لشبكة بي إن سبورتس، لضمان متابعة أحداث اللقاء بجودة عالية عبر الأجهزة الذكية.