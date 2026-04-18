قائمة قنوات مجانية مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 02:32 مساءً - يواجه نادي بوروسيا دورتموند نظيره هوفنهايم في مباراة مرتقبة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الألماني لموسم 2025-2026، وتقام أحداث اللقاء مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026 على أرضية ملعب «راين نيكار أرينا».

موقف بوروسيا دورتموند وهوفنهايم قبل اللقاء

يدخل دورتموند المواجهة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة زحفه في جدول الترتيب وتكرار تفوقه على هوفنهايم، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز أسود الفيستفاليا بنتيجة هدفين دون مقابل (2-0). ويمر الفريق بفترة نتائج إيجابية جداً بحصده 4 انتصارات في آخر 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات.

على الجانب الآخر، يسعى هوفنهايم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة وتعديل مساره، خاصة وأن نتائج الفريق في الآونة الأخيرة شهدت تذبذباً ملحوظاً، حيث اكتفى بفوز واحد وتعادل مقابل 3 هزائم في لقاءاته الخمس الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم

تُنقل أحداث المباراة حصرياً عبر القنوات والمنصات التالية:

MBC Action: القناة الناقلة للقاء. MBC شاهد | رياضة: للبث المباشر عبر الإنترنت.

معلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم

سيتولى التعليق علي أحداث مواجهة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم الي المعلق الرياضي الشهير فهد الدريبي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات المباراة.

كيفية مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر للمباراة التي ستجمع بين بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم، عبر الإنترنت من خلال تطبيق منصة شاهد والتي توفر تغطية شاملة وحصرية لمباريات "البوندسليجا" بجودة عالية للمشتركين.