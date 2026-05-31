الداخلية تضبط بعض قائدى الدراجات النارية بسبب أداء حركات إستعراضية مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر ببنى سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 03:30 مساءً - (كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من قائدى الدراجات النارية بأداء حركات إستعراضية مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر ببنى سويف.. وضبط مرتكبى الواقعة)

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من قائدى الدراجات النارية بأداء حركات إستعراضية مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر ببنى سويف.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "3 منهم بدون لوحات معدنية" وقائديها (4 أشخاص - بدون رخص قيادة).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وذلك أثناء زفاف أحد أصدقائهم.

 تم التحفظ على الدراجات النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.