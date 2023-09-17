معيط: الهيئات الاقتصادية تتحمل زيادة علاوة غلاء المعيشة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 05:07 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية مستفيدين من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، والتي ارتفعت لنحو 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا.

وأضاف معيط، في بيان صحفي، اليوم، أن عدد العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية يصل لنحو 336.4 ألف موظف بتكلفة تصل لنحو 1.2 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى تحمل كل هيئة اقتصادية قيمة هذه الزيادة من مواردها الذاتية.