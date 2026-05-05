وزير الخارجية: الشراكة مع الصندوق العربي تدعم أولويات أجندة مصر 2030

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2026 02:55 صباحاً - دوت الخليج_ شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماع افتراضي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين 4 مايو، وذلك بصفته محافظ مصر لدى الصندوق، وفي إطار دعم التعاون التنموي مع الشركاء الإقليميين وتعزيز جهود التكامل الاقتصادي العربي.

وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته بالاجتماع، أن اللقاء يجسد أهمية التعاون العربي المشترك والإيمان بضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات التنموية العالمية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الصندوق العربي باعتباره أحد أبرز المؤسسات المالية الداعمة لمسارات التنمية المستدامة.

وأشاد عبد العاطي بالنتائج المالية الإيجابية التي حققها الصندوق العربي، وتنامي حجم أصوله واحتياطياته، بما يعكس قوة مركزه المالي وكفاءة أدائه رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأعرب الوزير عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع الصندوق العربي، والتي أسهمت في دعم العديد من المشروعات التنموية الاستراتيجية في قطاعات حيوية، من بينها الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بما يعزز جهود التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن الشراكة بين مصر والصندوق العربي تجاوزت مفهوم التمويل التقليدي، لتصبح نموذجًا للتعاون التنموي الداعم لأولويات «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة.

واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على تطلع مصر لمواصلة تعزيز التعاون مع الصندوق العربي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من التنمية والازدهار، ويعزز قدرة المؤسسات العربية المشتركة على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية.

