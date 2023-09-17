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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: رفع الحد الأدنى الإجمالي لدخل الدرجة السادسة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 06:14 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة وصل إلى 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.
وأشار معيط، في بيان صحفي، اليوم، إلى زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
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