مال وأعمال

أسعار الذهب ترتفع رغم قوة الدولار لكنها تتجه لتحقيق خسائر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع رغم قوة الدولار لكنها تتجه لتحقيق خسائر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 11:10 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، رغم قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1943.8 دولار للأونصة، بعدما تكبدت أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر أمس الخميس.

في الوقت نفسه، استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة في أمريكا عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاماً.

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وعلى مدار الأسبوع الجاري، أبقت عدد من البنوك المركزية حول العالم وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير.

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وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أسعار السبائك التي لا تدر عوائد ويتم تسعيرها بالدولار.

وتتوقع الأسواق بنسبة 45% أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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