نعرض لكم الان تفاصيل خبر استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوي فرصة لجذب استثمارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 03:13 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ يرى رؤساء شركات وخبراء في قطاع الطاقة المستدامة أن استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي فرصة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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