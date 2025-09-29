العالم اليوم - روسيا: لا مؤشرات من أوكرانيا على استئناف المحادثات

انتم الان تتابعون خبر روسيا: لا مؤشرات من أوكرانيا على استئناف المحادثات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 05:17 صباحاً - قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نُشرت اليوم الإثنين إنه لا توجد مؤشرات من كييف حول استئناف محتمل للمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

ووفقا لتقرير الوكالة، قال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مؤشرات حول استئناف المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني: "لا. حتى الآن لا توجد أي مؤشرات من كييف على الإطلاق".

وشنّت روسيا هجوما كبيرا على أوكرانيا بمئات المسيّرات والصواريخ ليل السبت-الأحد استمر 12 ساعة وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في كييف، وفق السلطات الأوكرانية.

ونشرت بولندا مقاتلات في مجالها الجوي كإجراء "احترازي"، بعدما اتّهم حلف شمال الأطلسي موسكو بالوقوف وراء مجموعة انتهاكات للمجال الجوي لدول منضوية في التكتل الدفاعي.

وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب الضربات قائلا إن "موسكو تريد مواصلة القتال والقتل ولا تستحق سوى الضغط الشديد من العالم أجمع".

وأجرى زيلينسكي عقب الضربات القوية اتصالات مع حلفاء بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور.

وفي المقابل، قالت روسيا الأحد إنها ضربت أهدافا عسكرية في الهجوم الجوي الكثيف.

وحسبما ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية فإن الهجوم أصاب مبان سكنية ومركزا لمعالجة أمراض القلب ودار حضانة.

وذكر الجيش الأوكراني أن البلاد استُهدفت بـ595 مسيّرة و45 صاروخا، اعترضت الدفاعات الجوية معظمها، مشيرا إلى إفلات 31 مسيّرة وخمسة صواريخ من عملية الاعتراض.