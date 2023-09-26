نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلومبرج: مصر تجري محادثات لشراء مليون طن من القمح الروسي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:07 مساءً - – ذكرت وكالة بلومبرج نيوز يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن مصر تجري محادثات لشراء مليون طن من القمح من روسيا من خلال اتفاق بين حكومتي البلدين.

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