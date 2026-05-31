نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 30% زيادة في موازنة الصحة و20% للتعليم خلال العام المالي المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مايو 2026 02:55 صباحاً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موازنة العام المالي المقبل 2026/ 2027 ستشهد زيادة 30%؜ في موازنة الصحة و20% للتعليم، مقابل زيادة المصروفات بنحو 13.5%، موضحًا أننا نعمل ونتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا في مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوى 69%

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوى 69%.

مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا

ولفت كجوك إلى توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا لتقديم خدمات جيدة لكل أفراد الأسرة.

90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بنمو سنوي 25%

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي.. ونعمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة

وقال وزير المالية إنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، ونعمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة.

نستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم في المحافظات

أضاف أننا نستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم في كل المحافظات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: 30% زيادة في موازنة الصحة و20% للتعليم خلال العام المالي المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.