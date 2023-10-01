نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الصياد: الحفاظ على القدرة الإنتاجية وسط انكماش الطلب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 05:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ رهن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تطور حجم الأعمال بتحسن الأوضاع الاقتصادية من خلال السيطرة على معدلات التضخم واستقرار الدولار، مضيفًا: “لو لم نجد حلولًا للتحديات الراهنة، فهذا ينذر بعدم تحقيق نمو على غرار أداء أعمال العام الماضي، سواء على صعيد حجم الإنتاج أو التصدير، بل بالعكس سيكون هناك تحدٍّ كبير وهو الحفاظ على نفس القدرة الإنتاجية وسط استمرار توقعات انكماش السوق المحلية”. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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