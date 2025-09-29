نتائج جيدة فـي ختام مسابقة البولينج للمرأة بشمال الباطنة

صحارـ من يحيى المعمري :

نظّمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة، مسابقة البولينج للمرأة - النسخة السادسة للقطاع الخاص، وذلك بدعم من شركة أوكيو في إطار تعزيز الرياضة المجتمعية، وتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، وقد هدفت المسابقة إلى إبراز رياضة البولينج كوسيلة تجمع بين الترفيه والفائدة، وتسهم في تنمية التركيز، وتعزيز الدقة، وتحقيق التوازن الجسدي والذهني، فضلًا عن دورها في دعم الصحة البدنية والنفسية، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين المشاركات من مختلف الفئات.

وشهدت المسابقة حضورا وتفاعلا لافتا من موظفات القطاع الخاص، وسط أجواء مليئة بالحماس وروح المنافسة الإيجابية، و في ختام المسابقة تم تكريم الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، كما شمل التكريم المنظمين والداعمين وكل من أسهم في نجاح الفعالية، تقديرا لدورهم في دعم مشاركة المرأة وتعزيز الرياضة المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود المديرية لتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، من جانبها قالت فاطمة بنت راشد الفزارية، مديرة مساعدة بدائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة:

نسعى من خلال تنظيم مسابقة البولينج للمرأة النسخة السادسة للقطاع الخاص إلى خلق مساحة تفاعلية تمكن المرأة من ممارسة الرياضة في بيئة محفزة وآمنة، حيث تأتي هذه المسابقة ضمن جهودنا المستمرة لتمكين المرأة رياضياً، ونشر ثقافة الأنشطة البدنية بأساليب ممتعة وهادفة، كما سعدنا بالتفاعل الجميل من المشارِكات، ونتطلع إلى توسيع هذه المبادرات مستقبلًا لتشمل شرائح أوسع من النساء في المجتمع، ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير لشركة أوكيو على دعمها المتواصل، وإسهامها الفاعل في إنجاح هذه الفعالية وتعزيز الرياضة المجتمعية.

وعبرت أسماء بنت محمد الفطيسية من شركة زلفى للتجارة عن مشاركتها في المسابقة وقالت سعدت كثيرا بالمشاركة في مسابقة البولينج للمرأة، فقد كانت تجربة ممتعة ومليئة بالحماس، حيث إن مثل هذه الفعاليات تمنحنا كنساء مساحة لإبراز طاقاتنا ومهاراتنا الرياضية، وتعزز من ثقتنا بأنفسنا، وأتمنى استمرار هذه المبادرات الهادفة لتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة بشكل أكبر، وكل الشكر للجهات المنظمة، ولشركة أوكيو على هذا الدعم والتشجيع المستمر.