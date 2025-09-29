تكريم الرماة الحاصلين على المراكز المتقدمة فـي بطولة خريف ظفار للرماية

العوابي ـ من حمود الخروصي: أقيم بميدان الرماية بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة حفل تكريم الحاصلين على المراكز المتقدمة في بطولة خريف ظفار للرماية بالأسلحة التقليدية، التي نظمتها بلدية ظفار ضمن الفعاليات المصاحبة لموسم الخريف تحت رعاية سعيد بن علي الحكماني بحضور سعادة طارق بن محمد الخروصي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية العوابي وسليمان بن يوسف الخروصي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية العوابي وسليمان بن محمد الحاتمي رئيس فريق الرماية بالولاية وعدد من محبي هذه الرياضة من محافظة جنوب الباطنة . يأتي هذا التكريم في إطار تعزيز الفنون الرياضية والتراثية، واحتفاءً بالإنجازات التي حققتها الفرق المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، و تعكس هذه الفعالية أهمية الرماية كنشاط يتطلب مهارات عالية وتركيزاً دقيقاً، وتساهم في تعزيز روح المنافسة الشريفة بين أبناء المحافظة، كما تم خلال هذا التكريم تسليط الضوء على دور المجتمع في دعم الرياضات التقليدية، والتأكيد على أهمية استمرارية مثل هذه الأنشطة لتعزيز الهوية الثقافية والتراثية. من جانب آخر تم خلال حفل التكريم مناقشة تشكيل لجنة للرماية على مستوى محافظة جنوب الباطنة، وتم تزكية رجل الأعمال سعيد بن علي الحكماني رئيساً لفريق الرماية بالمحافظة، وأكد الحكماني عقب ذلك بأننا سوف نكون عند حسن ظن الجميع وسنبذل كل ما في وسعنا للنهوض بالفريق في مختلف المحافل المحلية والدولية .

