أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذ فؤاد الأهدل

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذ فؤاد الأهدل
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ/ فؤاد علي مفبول الاهدل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 160 مديرية الحوك محافظة الحديدة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.
وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد محمد فؤاد على مقبول الأهدل بمناقب الفقيد واسهاماته على المستوى التنظيمي كونه أحد القيادات المؤتمرية الفاعلة.
وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وكافة آل الأهدل، بهذا المصاب.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
