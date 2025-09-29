قدامى لاعبي بهلاء يتأهلون للمربع الذهبي لبطولة الداخلية لكرة القدم

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي:

تأهل فريق قدامى لاعبي نادي بهلاء لكرة القدم إلى المربع الذهبي في بطولة أساطير محافظة الداخلية التي ينظمها نادي ازكي حاليا بمشاركة قدامى لاعبي الأندية والولايات ممن تجاوزت أعمارهم 44 عامًا. في مبادرة تهدف إلى استقطاب القدامى وإعادة تجميعهم بعد أكثر من عقدين من الزمن.

ونجح الفريق في تصدر مجموعته بالدور الأول بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، ليبلغ المربع الذهبي برفقة قدامى لاعبي أندية نزوى وإزكي والحمراء، وسيواجه بهلاء فريق نادي الحمراء الذي قدم لاعبوه مستويات قوية، وهناك فرصة للفريقين لبلوغ المباراة النهائية. وأعرب اللاعبون المشاركون في البطولة عن شكرهم للجنة المنظمة على حسن التنظيم والتواصل الدائم مع الفرق المشاركة، مؤكدين أن الهدف الأسمى من هذه البطولة يتمثل في تعزيز روابط المودة والمحبة بين أبناء المحافظة قبل أن يكون مجرد المنافسة على الألقاب.