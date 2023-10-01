مال وأعمال

خالد أبو المكارم: زيادة النشاط المستقبلي مرهونة باستقرار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم: زيادة النشاط المستقبلي مرهونة باستقرار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 05:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ أرجع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، استقرار مؤشر مديري المشتريات عند مستوى 49.2 في أغسطس الماضي، إلى ثبات أداء أعمال القطاع الخاص غير النفطي إلى حد ما في الأشهر الأخيرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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