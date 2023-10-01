نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم: زيادة النشاط المستقبلي مرهونة باستقرار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 05:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ أرجع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، استقرار مؤشر مديري المشتريات عند مستوى 49.2 في أغسطس الماضي، إلى ثبات أداء أعمال القطاع الخاص غير النفطي إلى حد ما في الأشهر الأخيرة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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