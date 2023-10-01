انت الأن تتابع خبر الزرقاء : أكثر من 18 مليون دينار قيمة الصادرات خلال أيلول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء، بلغت خلال أيلول الماضي 18 مليونا و 811 ألفا، و387 دينارا.

وبين شريم، خلال تصريح اليوم الأحد، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر أيلول، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وأشار إلى إصدار (454) شهادة منشأ، وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.