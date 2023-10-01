نعرض لكم الان تفاصيل خبر عضو المجلس التصديري للطباعة: عدم اليقين يضعف توقعات نمو… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 06:17 مساءً - محمد أحمد _ قال أحمد جابر، رئيس شركة يومبياك للكرتون المضلع، إن حالة عدم اليقين التي تسيطر على مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر، تضعف توقعات مؤشر مديري المشتريات حول تحقيق القطاع غير النفطي تحسنًا طفيفًا في النشاط المستقبلي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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