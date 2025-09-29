محمد علي بن رمضان قبل مباراة الأهلى والزمالك: جاهزون ومستعدون للقمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 07:32 مساءً - وجه التونسى محمد على بن رمضان ، لاعب وسط النادى الأهلى، رسالة لجمهور فريقه قبل مواجهة الزمالك في الثامنة مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى.

وكتب محمد على بن رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، "نحن جاهزون ومستعدون لمباراة القمة"، فى إشارة إلى جاهزيته التامة بعد غيابه عن مباراة حرس الحدود للإصابة.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، صوب استاد القاهرة الدولى؛ لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري في كلاسيكو الهروب من طريق الأشواك الذى ينتظر الخاسر من ديربى الليلة.

وخاض الاهلى 7 مباريات في الدوري جمع خلالها 12 نقطة، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل فى مثلها، بينما خسر مواجهة واحدة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8.

وفي المقابل، يعيش الزمالك وضعًا أفضل على صعيد النتائج، حيث يتصدر جدول المسابقة برصيد 17 نقطة بعد خوض 8 مباريات، فاز في 5 منها، وتعادل مرتين، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 4.