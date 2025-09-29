أوريجون الأميركية تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني فـي بورتلاند

واشنطن ـ ا.ف.ب: رفعت سلطات ولاية أوريجون الأميركية دعوى قضائية تطالب فيها بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الشمالية الغربية، بعد يوم من إعطاء الرئيس دونالد ترامب أمرا بذلك.

ويأتي نشر الجنود في أعقاب أوامر مماثلة للرئيس في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم معارضة السلطات هناك. ويقول ترامب إن نشر القوات ضروري لمكافحة الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة.

واتهمت الدعوى التي رفعتها سلطتا أوريجون وبورتلاند ترامب بالتجاوز، قائلة إن خطوته «كانت مدفوعة برغبته في تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية العادية»، خاصة في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.