ختام ناجح لبطولة مراكز إعداد الرياضيين للريشة الطائرة

اختتمت مؤخرًا منافسات بطولة مراكز إعداد الرياضيين للريشة الطائرة، والتي أقيمت على صالة مركز سماش للريشة الطائرة بولاية السيب، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي رئيس اللجنة العُمانية لألعاب المضرب، وحضور المهندس أحمد بن حميد العاصمي أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة، وأولياء الأمور، وعدد من محبي اللعبة. وشارك في البطولة 29 لاعبًا ولاعبة من مركزي السيب وبوشر، وسط أجواء تنافسية وحضور جماهيري مميز.

شهدت البطولة مستويات فنية قوية بين اللاعبين في مختلف الفئات، حيث سعى المشاركون لتحقيق المراكز المتقدمة، كما حرص المدرب وسيم الخطيب مدرب مراكز إعداد الرياضيين بالإضافة إلى كافة أعضاء وكادر الجهاز الفني على متابعة البطولة وتدوين البيانات الفنية عن جميع اللاعبين إيمانًا بأهمية استكشاف المواهب الواعدة، وتوجيه جهود اللجنة لإعداد جيل مميز من اللاعبين في سلطنة عُمان.

وعلى مستوى النتائج، فقد تمكنت اللاعبة روان البوسعيدي من إحراز المركز الأول في فئة الإناث، تلتها اللاعبة مهاد البوسعيدي في المركز الثاني، بينما جاءت أسياد الغبري في المركز الثالث. أما في فئة تحت 9 سنوات فقد فاز اللاعب أسامة الخميسي بالمركز الأول بعد منافسة قوية مع مؤيد الندابي الذي حل ثانيًا، فيما جاء ياسين الخميسي في المركز الثالث. وفي فئة تحت 11 سنة استطاع زياد البطاشي التتويج بالمركز الأول، بينما جاء علي الغطريفي في المركز الثاني، وحل البراء الشعيلي ثالثًا.

وفي فئة تحت 13 سنة أحرز عبدالله العويدي المركز الأول متفوقًا على تيمور المقرشي الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء عبدالله العزري في المركز الثالث. أما في فئة العموم، فقد توج محمد المقرشي بالمركز الأول، وحل سلطان العزري ثانيًا، فيما جاء أحمد العزري في المركز الثالث.