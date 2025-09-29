اتحاد الفروسية يكشف عن سباقات الموسم 2025/2026

فـي الاجتماع السنوي للملاك والمدربين والفرسان

عقد الاتحاد العماني للفروسية والسباق ممثلا بنادي سباق الخيل العماني الاجتماع السنوي للملاك والمدربين والفرسان للموسم 2025/‏2026م، وذلك برئاسة السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وحضور العميد أول متقاعد عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي نائب رئيس الاتحاد وحمود بن علي الناصري أمين السر بالاتحاد، وقد أقيم الاجتماع بفندق بليفارد مسقط، حيث ناقش الاجتماع سبل تطوير رياضة الفروسية وتحويلها الى صناعة متكاملة، إضافة الى التأكيد على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المجاورة بما تسهم في تطوير هذه الرياضة محليًا ودوليًا.

وبدأ الاجتماع بترحيب رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالحضور مشيدًا بالجهود التي قدمت خلال الفترة الماضية والتي كان أبرزها تحقيق عدد من الإنجازات المشرفة باسم سلطنة عمان على المضامير الدولية، مؤكدًا على أن الاتحاد يبذل كل ما بوسعه لأجل تحقيق التقدم والتطور لرياضة الفروسية، كما تطرق الى أبرز الملاحظات التي تم رصدها في سباقات الموسم الماضي ومن بينها ظهور مواد محظورة في الفحوصات الخاصة بالخيل وهذا يؤثر على سمعة السباقات، مع العلم أن معظم هذه المواد ربما تكون علاجية ولكن تظل محظورة لذا من المهم عدم استخدامها قبل المشاركة، كذلك تطرق رئيس مجلس الإدارة الى الرسوم المالية لهذا الموسم لتسجيل الخيل المشاركة بالسباق وقال: هذه الرسوم تم مناقشتها معكم في الموسم الماضي وكان لابد من أجل تطوير الرياضة أن يكون هناك تنظيم كباقي الرياضات الأخرى وهو ما انعكس على جدول هذا الموسم بزيادة عدد سباقات الخيل لهذا الموسم مؤكدا أن هذه الرسوم ليست ريعية ولكن من أجل تطوير الرياضة وخدمتها، وفي الوقت ذاته ركز رئيس مجلس إدارة الاتحاد على أن العمل خلال هذا الموسم وضمن الأولويات يركز على مساعدة المدربين وكذلك على الفارس المتدرب (الابرنتس). وبعد ذلك فتح باب النقاش للحضور وقد تركزت مناقشاتهم حول عدد من الأمور كان في مقدمتها الرسوم المالية وإمكانية مراجعتها وتخفيضها، وكذلك أهمية العمل بشكل أكبر في جانب التسويق لاستقطاب القطاع الخاص ورعايته للسباقات وبالتالي زيادة الجوائز، وأهمية تعزيز الدور الإعلامي بما يضمن نقل الحدث وتشجيع الرعايات للسباقات، كما ناقش الاجتماع ضرورة إيجاد استثمار استراتيجي لمزرعة الرحبة يواكب تطور الرياضة، أيضا تناول اللقاء الحديث حول أهمية تعزيز الاهتمام بالتوليد المحلي وتشجيعه وتخصيص أشواط أكثر له، كما تم طرح بعض الاستفسارات الفنية للسباقات والتي تمت الإجابة عليها من قبل العميد أول متقاعد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وكذلك الخبير الفني للنادي.

25 سباقا هذا الموسم

الجدير بالذكر أن هذا الموسم سيشهد 25 سباقًا أولها بتاريخ 18 أكتوبر القادم بمزرعة الرحبة وسيتضمن الجدول ثلاثة سباقات كلاسيكية وهي السباق الخامس كأس العيد الوطني بتاريخ 15 نوفمبر 2025م والسباق التاسع كأس الديربي العماني بتاريخ 20 ديسمبر 2025م بمزرعة الرحبة والسباق الخامس والعشرون السباق الختامي بتاريخ 18 ابريل 2026م، وكذلك ثلاثة سباقات لشرطة عمان السلطانية وهي السباقات الخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وذلك بمضمار الوطية، إضافة الى سباق الخيل السنوي للخيالة السلطانية.