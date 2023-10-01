نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الغرفة: التفاؤل يسيطر على توقعات أداء أعمال صناعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 07:15 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات باتحاد الصناعات، إن القطاعات الإنتاجية غير البترولية سجلت انكماشًا بمعدل طفيف، في أغسطس الماضي وفقًا لتقرير مديري المشتريات، بينما تشير التوقعات إلى تحسن نسبي في المستقبل، مما يدعو للتفاؤل، مؤكدًا أن الفرص تولد من رحم الأزمات . هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الغرفة: التفاؤل يسيطر على توقعات أداء أعمال صناعة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.