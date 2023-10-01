نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. تحسن ثقة الأعمال مرتبط بكبح جماح التضخم واستقرار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 أكتوبر 2023 09:13 مساءً - شاهندة إبراهيم وأحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد _ اتفق عدد من المصنعين ورؤساء المجالس التصديرية، على أن النشاط المستقبلي للقطاع الخاص غير النفطي مرهون باستقرار أسعار الخامات المستوردة واستدامة توريدها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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