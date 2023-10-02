ضعف الطلب على الرقائق يهبط بصادرات كوريا الجنوبية في سبتمبر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:10 صباحاً - وكالات – انخفضت صادرات كوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، لكنها سجلت فائضًا تجاريًا للشهر الرابع على التوالي قدره 3.7 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن الصادرات انخفضت بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 54.66 مليار دولار الشهر الماضي، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لمدة 12 شهرًا على التوالي.

وذكرت أن الصادرات تشهد انخفاضًا على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي، وسط تشديد نقدي قوي من الاقتصادات الكبرى للسيطرة على التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

الصادرات البترولية

وأضافت أن صادرات المنتجات البترولية والبتروكيماويات تراجعت بنسبتي 7% و6% على أساس سنوي على التوالي في سبتمبر، بسبب انخفاض الأسعار، بينما قفزت صادرات السيارات من كوريا الجنوبية بنسبة 10% على أساس سنوي في الشهر الماضي.

الواردات

وانخفضت الواردات بنسبة 16.5% على أساس سنوي لتصل إلى 50.96 مليار دولار الشهر الماضي، مع تراجع واردات الطاقة بنسبة 36% على أساس سنوي.