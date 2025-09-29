نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرتدي الزي البديل الكحلي في مواجهة الأهلي بالقمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل بالكامل باللون الكحلي في مباراة القمة أمام الأهلي، المقررة اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تغيير الزي بسبب ارتداء الأهلي، صاحب الملعب، لزيه الأساسي، مما اضطر الزمالك لاعتماد اللون الكحلي الكامل للتميز عن الفريق المضيف خلال اللقاء.

اعتمد الجهاز الفني للزمالك على اللون الكحلي لضمان وضوح اللاعبين على أرض الملعب وتجنب أي خلط مع ألوان الأهلي، حيث يعتبر اختيار الزي جزءًا من الاستعدادات الفنية قبل أي مباراة كبرى.

سبق اللقاء وصول حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، وخضع اللاعبون لتفقد أرضية الملعب وأداء تدريبات الإحماء تحت إشراف البلجيكي يانيك فيريرا، الذي منح اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة وخطة اللعب قبل انطلاق المباراة.



تأتي مواجهة اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة، حيث يحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد 8 مباريات، بينما يسعى الأهلي لتعويض نتائجه بعد بداية متعثرة في الموسم الحالي.