نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شحانة وأوشينج يدعمان الزمالك من ستاد القاهرة أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل محمد شحاتة والكيني بارون اوشينج ثنائي فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي قبل لقاء القمة المقرر له بعد قليل في مسابقة الدوري.

وحرص الثنائي على التواجد لمؤازرة الفريق في مباراة القمة المرتقبة، ويغيب شحاتة عن المباراة للإصابة في حين استبعد الجهاز الفني الكيني بارون أوشينج من القائمة.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.