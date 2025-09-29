نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شاهد بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك بجودة عالية في الدوري المصري 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب المصرية والعربية قمة كروية ساخنة تجمع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026. هذه المباراة ليست مجرد لقاء عادي، بل حدث ينتظره عشاق كرة القدم بشغف، لما تحمله مواجهات الأهلي والزمالك من إثارة ومنافسة قوية على مدار تاريخ الدوري المصري.

يتطلع الزمالك للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري بعد جمعه 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يسعى الأهلي لتقليص الفارق واستعادة مكانته في سباق المنافسة بعد أن جمع 12 نقطة من 7 مباريات فقط.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الفريقان التاريخ الملعب توقيت المباراة بتوقيت القاهرة توقيت المباراة بتوقيت أبوظبي الأهلي × الزمالك الإثنين 29 سبتمبر 2025 استاد القاهرة الدولي 08:00 مساءً 09:00 مساءً

تنطلق صافرة البداية مساء الإثنين، مع توقع حضور جماهيري كبير في استاد القاهرة الدولي لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الموسم.

القنوات الناقلة للمباراة

القناة نوع البث المعلقون أون سبورت 1 مباشر أيمن الكاشف وبلال علام أون سبورت 2 مباشر أيمن الكاشف وبلال علام أون تايم سبورت مباشر مؤمن حسن وطلعت يوسف

شبكة قنوات "أون سبورت" هي المالكة الحصرية لحقوق بث الدوري المصري، وتتيح لعشاق الكرة متابعة القمة عبر البث التلفزيوني أو تطبيق أون سبورت المجاني، دون الحاجة لأي اشتراكات إضافية.

كيفية مشاهدة البث المباشر

يمكن متابعة اللقاء عبر:

تطبيق أون سبورت: يتيح مشاهدة جميع مباريات الدوري المصري مباشرة.

القنوات الفضائية: أون سبورت 1 و2 وأون تايم سبورت.

بهذه الطريقة، يمكن لعشاق الأهلي والزمالك متابعة كل لحظة من المباراة بجودة عالية وصوت واضح.

التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك

تشكيل الأهلي المتوقع

المركز اللاعب حارس المرمى محمد الشناوي الدفاع محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا / مصطفى العش خط الوسط مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان الهجوم محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - أشرف بن شرقي

تشكيل الزمالك المتوقع

المركز اللاعب حارس المرمى محمد صبحي الدفاع محمود بنتايج - محمد إسماعيل - حسام عبدالمجيد - عمر جابر خط الوسط نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - ناصر ماهر - آدم كايد - خوان بيزيرا الهجوم عدي الدباغ

أهمية المباراة

تعتبر هذه المواجهة حاسمة للأهلي والزمالك على حد سواء، حيث:

للزمالك: تعزيز الصدارة والبقاء في موقع قوي لاقتناص اللقب.

للأهلي: تقليص الفارق مع القمة واستعادة الثقة قبل استكمال مشوار الدوري.

تاريخيًا، مباريات القمة بين الأهلي والزمالك تتسم بالإثارة، الأهداف الرائعة، والتحولات السريعة في مجريات اللقاء، مما يجعلها من أبرز الديربيات على مستوى العالم.

توقعات الجماهير والمحللين

يترقب الجمهور والمحللون الرياضيون مواجهة قوية، مع توقعات بأن تشهد المباراة:

صراعًا تكتيكيًا بين خطط المدربين.

تنافسًا شديدًا في خط الوسط والهجوم.

لحظات حاسمة لتغيير مجرى المباراة في الدقائق الأخيرة.

تستمر الإثارة عادة من الدقيقة الأولى حتى صافرة النهاية، مع توقعات بأن يسعى كل فريق لتقديم أفضل أداء له أمام أنصاره.

باختصار، مباراة الأهلي والزمالك اليوم تمثل أكثر من مجرد مباراة في الدوري المصري؛ إنها حدث كروي مليء بالإثارة، التكتيك، والتشويق، وستظل في ذاكرة الجماهير لفترة طويلة بعد صافرة النهاية.