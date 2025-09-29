نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماة الوطن: في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاعد البرلمان ليست للبيع أو الشراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن أنه استعدادا لانتخابات مجلس النواب فإن حزب حماة الوطن هو حزب سياسي ديمقراطي يشارك قياداته الفرعية في كل قرار حيث سبق الحزب وتلقى ترشيحات المحافظات ومن ثم اعقبها الاختيار وفق المعايير الموضوع والتي على رأسها الشفافية وإعلاء الصالح العام والبعد عن الشخصنة وإعلاء اعتبار رئيسي هو مشروع النائب الذي يمثل الشعب عامة وحماة الوطن خاصة آخذا في عين الاعتبار نشاطه الحزبي والذي يتابعه الحزب.

وأضاف العطيفي خلال المؤتمر العام غير العادي ليعلم الجميع أن الحزب يمارس كافة أوجه نشاطه واعماله بمنتهى الشفافية والتي هي خاضعة لكافة الجهات الرقابية وفق القانون وخاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات، وقولا واحدًا في دولة يرأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاعد البرلمان ليست للبيع أو الشراء.

وتابع وليعلم القاسي والداني ان حزب حماة الوطن يمارس سياسة نظيفة واقتباسا من كلمة الرويس الحزب يمارس السياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف، ورغم ما قيل إن قدرنا محدود وأثبتنا للجميع اننا بلا حدود.

واختتم حديثه بالقول فخورين بتعبنا وهويتنا ومبادئنا ولم نلق من الصدف شيء وما حصلنا عليه هو نتاج جهد وعمل شاق فكل ساق سيسقى بما سقى ولا يظلم ربك احد ولكل مجتهد نصيب.