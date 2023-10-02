- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات العامة يعتزم ضخ تريليون ريال في المشاريع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 12:13 مساءً - العربية دوت نت – تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي”PIF” من رفع قيمة حجم الأصول تحت الإدارة إلى 2.63 تريليون ريال، واستحدث أكثر من 560 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وساهم الصندوق في تأسيس 87 شركة منذ عام 2016، منها طيران الرياض وشركة تطوير المربع الجديد، ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، وفق أرقام البيان التمهيدي لموازنة المملكة العربية السعودية لعام 2024.
كما يستهدف الصندوق المساهمة بـ1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي غير النفطي بشكل تراكمي من خلال شركات محفظته، بالإضافة إلى زيادة الأصول تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60%، واستحداث 1.8 مليون وظيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق الاستثمارات العامة يعتزم ضخ تريليون ريال في المشاريع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.