صندوق الاستثمارات العامة يعتزم ضخ تريليون ريال في المشاريع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 أكتوبر 2023 12:13 مساءً - العربية دوت نت – تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي”PIF” من رفع قيمة حجم الأصول تحت الإدارة إلى 2.63 تريليون ريال، واستحدث أكثر من 560 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وساهم الصندوق في تأسيس 87 شركة منذ عام 2016، منها طيران الرياض وشركة تطوير المربع الجديد، ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، وفق أرقام البيان التمهيدي لموازنة المملكة العربية السعودية لعام 2024.

كما يستهدف الصندوق المساهمة بـ1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي غير النفطي بشكل تراكمي من خلال شركات محفظته، بالإضافة إلى زيادة الأصول تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60%، واستحداث 1.8 مليون وظيفة.