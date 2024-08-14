مارس تستحوذ على صانعة برينجلز مقابل 35.9 مليار دولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:17 مساءً - وكالات – أعلنت مجموعة الصناعات الغذائية “مارس”، الأربعاء، أنها ستستحوذ في مقابل 35.9 مليار دولار على منافستها “كيلانوفا” للوجبات الخفيفة التي تنتج أصنافا عدة من أبرزها حبوب الإفطار من نوع “كيلوجز” ورقائق البطاطس “برينجلز”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “مارس” بول فايراوخ في بيان “لدينا فرصة كبيرة لتمكين مارس من مواصلة تطوير أعمال مستدامة في صناعة الوجبات الخفيفة الملائمة للمستقبل”.

وأوضحت “مارس” المصنعة لمنتجات عدة من أبرزها “إم آند إمز” و”سنيكرز” أنها وافقت على شراء “كيلانوفا” في مقابل 83.50 دولاراً للسهم نقدا، ما يجعل إجمالي قيمة المجموعة المصنعة للوجبات الخفيفة ومنها أيضا “بوب-تارتس” 35.9 مليار دولار.

وتوقعت “مارس” في بيان أن تساهم الصفقة في “تسريع الطموح لمضاعفة شركة مارس سناكينغ في العقد المقبل، بما يتماشى مع اتجاهات الطلب الاستهلاكي العالمي”.

وأضافت أن هذه الخطوة ستضيف إلى أعمالها أيضا علامتين تجاريتين ناجحتين هما “برينغلز” و”تشيز-إت” إلى أعمالها.

ولاحظت أن الوجبات الخفيفة تشكّل “فئة كبيرة وجذابة ومتينة وتستمر أهميتها في النمو لدى المستهلكين”.

وحققت كيلانوفا صافي مبيعات في عام 2023 يزيد عن 13 مليار دولار، وهي موجودة في 180 سوقا ويعمل فيها نحو 23 الف موظف.

وأضاف البيان أن معظم العلامات التجارية للوجبات الخفيفة في “كيلانوفا” تتفوق على المنافسين، وخصوصًا بين المشترين من “الجيل زي” ومن جيل الألفية.

وشددت الشركة على أن المحفظة المجمعة ستكون مناسبة أيضا لتلبية الطلب في الأسواق السريعة النمو كإفريقيا وأمريكا اللاتينية.