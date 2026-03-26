صندوق النقد: إجراءات مصر الاستباقية احتوت تداعيات الأزمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 01:26 مساءً - أكدت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري تأثر بتداعيات الأزمة الإقليمية الأخيرة مثل باقي الاقتصادات العالمية، إلا أن مصر اتخذت إجراءات استباقية وفي الوقت المناسب مما ساهم في احتواء تداعياتها نسبيًا على الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن مرونة سعر الصرف ساعدت على امتصاص الصدمات في مواجهة الضغوط الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وأضافت أن مصر توازن بين ضرورة الانضباط المالي والحاجة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توجيه الإنفاق نحو هذه الأسر.