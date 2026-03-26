اطّلع على مجانًا علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة فرنسا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 01:26 مساءً - تشهد فترة التوقف الدولي في مارس 2026 مواجهة من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره البرازيلي في مباراة ودية مرتقبة، تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم المقبلة.

ويستضيف ملعب "جيليت" هذه المواجهة، التي تمثل فرصة مهمة للمدربين من أجل تجربة العناصر المختلفة وتقييم جاهزية اللاعبين، سواء الأساسيين أو الوجوه الجديدة، قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

مجموعة فرنسا والبرازيل في كأس العالم

يتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة بكأس العالم، إلى جانب السنغال والنرويج، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق الذي يضم العراق وبوليفيا وسورينام.

في المقابل، يخوض منتخب البرازيل البطولة ضمن المجموعة الثالثة، برفقة المغرب واسكتلندا وهايتي، في مجموعة تحمل طابعًا متوازنًا.

موعد مباراة فرنسا ضد البرازيل

تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، لتكون واحدة من أبرز المواجهات الودية المنتظرة خلال فترة التوقف الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد البرازيل

يمكن متابعة اللقاء الذي سيجمع بين السيليساو والديوك عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، وذلك بصوت المعلق عامر عبد الله، الذي سيتولى الوصف التفصيلي لأحداث هذه القمة الكروية.

أهمية مباراة البرازيل ضد فرنسا

تحمل هذه المباراة أهمية خاصة لكلا المنتخبين، كونها اختبارًا حقيقيًا قبل انطلاق كأس العالم، في ظل امتلاك الفريقين مجموعة مميزة من النجوم القادرين على تقديم أداء قوي في البطولة العالمية.