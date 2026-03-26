معشوق الجماهير للقمة العالمية.. معلق مباراة فرنسا ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 01:26 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره البرازيلي، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا رغم كونه وديًا، نظرًا لقيمة الفريقين وما يضمانه من نجوم بارزين على الساحة العالمية.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد البرازيل

تنقل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1، والتي تقدم تغطية مميزة لأحداث اللقاء.

كما يمكن متابعة المباراة عبر المنصات الرقمية الرسمية التابعة للشبكة، والتي توفر اذاعه اللقاء بجودة عالية لعشاق الكرة حول العالم.

معلق مباراة فرنسا ضد البرازيل

أسندت قنوات أبوظبي الرياضية مهمة التعليق على هذه القمة الكروية إلى المعلق عيسى الحربين، الذي يتولى نقل مجريات اللقاء بصوته المميز، حيث يُنتظر أن يضيف أجواء من الإثارة والحماس مع كل هجمة وفرصة خلال المباراة.