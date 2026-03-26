بدون تقطيع ومجانًا.. كيفية مشاهدة مباراة البرازيل ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مارس 2026 01:26 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو القمة الودية التي تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره البرازيلي، في لقاء يأتي ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وتزداد أهمية هذه المواجهة نظرًا لقوة الفريقين وما يمتلكانه من نجوم قادرين على صناعة الفارق، حيث يسعى منتخب البرازيل لتأكيد جاهزيته وتقديم أداء قوي يعكس تطور مستواه، بينما يهدف منتخب فرنسا إلى اختبار عناصره الأساسية والبديلة والوقوف على مدى انسجام الفريق قبل الدخول في التحديات الرسمية.

ومع اقتراب موعد المباراة، تصاعد اهتمام الجماهير بالبحث عن القنوات الناقلة وطرق متابعة اللقاء بث مباشر، خاصة أنها واحدة من أبرز مواجهات التوقف الدولي في شهر مارس.

موعد مباراة فرنسا ضد البرازيل

تُقام المباراة اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة وتونس، و11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما تبدأ في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات.

كيفية مشاهدة مباراة فرنسا ضد البرازيل

تتولى شبكة قنوات أبوظبي الرياضية نقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم إذاعة اللقاء عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1، وسط متابعة جماهيرية كبيرة نظرًا لقيمة وأهمية هذه المواجهة.

كما يمكن متابعة البث المباشر للمباراة من خلال المنصات الرقمية الرسمية التابعة لشبكة أبوظبي، والتي توفر تغطية مميزة لمحبي كرة القدم.