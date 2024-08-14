مدبولي: انخفاض التضخم للشهر الخامس على التوالي مؤشر اقتصادي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن معدل التضخم اتخذ مسارًا نزوليًا للشهر الخامس على التوالي، ليحقق في يوليو 25.7% مقابل 27.5% في يونيو الماضي، وهو ما عدَّه “مؤشرًا اقتصاديًا جيدًا ومبشرًا”.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تؤكد أن “الدولة تسير في طريقها لتحقيق المُستهدفات، والنُزول بمُعدلات التضخم إلى الدرجات الدنيا، على النحو الذي ينعكس في ثبات الأسعار ثم انخفاضها، ويتيح خفض التضخم للقطاع الخاص القدرة على الحصول على التسهيلات الائتمانية بنسبٍ أقل، وبالتالي يتمكن من التوسع في المشروعات الاستثمارية والخاصة به”.

وتابع: “كما يُفيد الدولة، حيث أن سعر الفائدة على الدين العام يكون كبيرًا، ويخفف انخفاض سعر الفائدة من الأعباء على كاهل الدولة، وبالتالي يتيح لوزارة المالية في المراحل القادمة أن تُخصص مبالغ أكبر للمشروعات التنموية التي تخص المواطن وتلبي متطلباته”.